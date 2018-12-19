Трамп рассказал о художественном офомлении стены на границе с Мексикой

Стена на границе с Мексикой будет построена художественно оформлена из стальных реек. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп.

"Демократы заявляют громко и ясно, что не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы строим художественно оформленную стену из стальных реек, через нее все будет видно. Она будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность, которой заслуживают наши граждане. Мы сэкономим миллиарды долларов после завершения постройки!" - заявил Трамп в твиттере.