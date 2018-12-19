Время в Ереване: 11:07:36,   19 Декабрь

Трамп рассказал о художественном офомлении стены на границе с Мексикой


Стена на границе с Мексикой будет построена художественно оформлена из стальных реек. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп.

"Демократы заявляют громко и ясно, что не хотят строить бетонную стену, но мы не строим бетонную стену, мы строим художественно оформленную стену из стальных реек, через нее все будет видно. Она будет красивой и в то же время даст нашей стране безопасность, которой заслуживают наши граждане. Мы сэкономим миллиарды долларов после завершения постройки!" - заявил Трамп в твиттере.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации