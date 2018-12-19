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Нарек Абгарян вновь одержал победу на профессиональном ринге


Представляющий Армению профессиональный боксер Нарек Абгарян вновь одержал победу на профессиональном ринге.

Как передает «Арменпресс», в прошедшем в Казани поединке представитель Армении Нарек Абгарян в 8-раундовом поединке по очкам победил узбека Шахзодбека Шаробиддина. Абгарян одержал 12-ю победу на профессиональном ринге и продолжает оставаться непобедимым.


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