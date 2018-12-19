Мануэл Петросян – среди лидеров международного турнира в Испании

Гроссмейстер Мануэл Петросян является одним из 5 лидеров проходящего в Испании международного турнира. В пятом туре он одержал победу и набрал 4,5 очка.

«Арменпресс»

Как сообщает, в Испании продолжается международный турнир “Ситджес”, в котором принимают участие 183 шахматиста из 41 страны. В числе участников известные гроссмайстеры Василий Иванчук, Дмитрий Андрейкин, Эрнесто Инаркиев, Кришнан Сашикира и другие. После состоявшихся 5 туров турнирную таблицу возглавляют 5 шахматистов, заработавших по 4,5 очка.