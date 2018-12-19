Идущие на сделки окольными путями будут наказаны: Заруи Батоян – о реформах в сфере социального здравоохранения

Оценка нужд лиц с инвалидностью будет основана не только на показателях сферы социального здравоохранения. Планируется внедрить новую модель, позволяющую оценить его потребности полностью. Замминистра по вопросам труда и соцзащиты Армении Заруи Батоян в беседе с «Арменпресс» представила реформы в сфере социального здравоохранения.

- Как вы оцените вашу работу в прошедшие месяцы?

-Это был не особенно тяжелый период, так как я была знакома с отраслью. Скорее, это был период изучения. Путем обсуждений и встреч с рабочими группами мы изучали проблемы и задачи в отрасли. Параллельно мы откликались на выявленные проблемы.

-Какие первоочередные задачи вы выявили?

-В основном, проблемы касались констатации инвалидности и определения ее степеней. Мы попытаись внести некоторые изменения. Мы хотим внедрить в Армении такую систему, которая была бы больше основана на правах человека. Оценка нужд лиц с инвалидностью будет основана не только на показателях сферы социального здравоохранения. Планируется внедрить новую модель, позволяющую оценить его потребности полностью. Возможно, кому-то надо приспособить свою квартиру, кому-то нужен слуховой аппарат, другому нужен реабилитационный отдых и пр. Сегодня подобного индивидуального подхода нет. Мы уже ввели некоторые изменения. До минимума свели необходимость комиссования в Ереване, оставив решение вопроса на области. Вве;и регистрацию в соцсетях, восполняем информационный вакуум.

Изменили порядок обращений и обжалований в ВКК и пр.

-Способствует ли проводимая вами работа повышению доверия людей к решениям комиссий?

-Здесь важно предоставление адекватной информации, неосведомленный человек не понмает – как принимается решение по его случаю. Люди часто жалуются на отношение к себе, на коррупционные риски и пр. Все члены комиссий строжайше предупреждены: в случае сигналов мы сразу обращаемся к правоохранительным органам, к этому мы призываем и граждан.

Раньше люди для получения инвалидности шли на сделки окольными путями с членами комиссий, сейчас подобным лицам грозит наказание.

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Анна Гзирян