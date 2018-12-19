СМИ: умерла режиссер и актриса Пенни Маршалл

Режиссер и актриса Пенни Маршалл умерла в США на 76 году жизни. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник портал TMZ.

По его данным, она скончалась в понедельник ночью в своем доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти стало осложнение вследствие сахарного диабета.

Маршалл получила известность как исполнительница главной роли в сериале "Лаверна и Ширли" (Laverne & Shirley, 1976-1983). Позже она добилась успехов в качестве режиссера. В частности, она работала над такими картинами как "Большой" (Big, 1988) и "Пробуждение" (Awakenings, 1990). Маршалл также выступила продюсером фильма "Нокдаун" (Cinderella Man, 2005) и других кинолент.

Пенни Маршал - сестра известного режиссера Гэрри Маршалла.