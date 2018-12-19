На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: местами – гололед
09:55, 19 Декабрь, 2018
МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 19-го декабря на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей.
На дорогах Горис-Сисиан-Зангер, в Арагаце - местами имеется гололед.
В Варденисе идет снег.
В Котайке, Вжермуке, Горисе, «горе Мегри», Сараван-Зангер, на перевале Варденяц – туман.Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 22-е января дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество автомобилей.