На территории Армении имеются труднопроходимые дороги: местами – гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 19-го декабря на территории Армении имеются труднопроходимые дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, труднопроходимы дороги Сотк-Карвачар, перевал Варденяц закрыт для грузовых автомобилей.

На дорогах Горис-Сисиан-Зангер, в Арагаце - местами имеется гололед.

В Варденисе идет снег.

В Котайке, Вжермуке, Горисе, «горе Мегри», Сараван-Зангер, на перевале Варденяц – туман.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками.Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 22-е января дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. По сведениям отделения МЧС РФ Северной Осетии, на КПП в Ларсе скопилось некоторое количество автомобилей.