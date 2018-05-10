Предстоящие на 19 декабря мероприятия
21:18, Декабрь 18, 2018
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- 21:23 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 48 случаев преступлений
- 21:18 Предстоящие на 19 декабря мероприятия
- 20:52 Генеральный директор информагентствa ТАСС поздравил информационное агентство «Арменпресс»
- 20:38 Никол Пашинян принял Анджея Каспршика
- 19:19 Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 100-летия ИА “Арменпресс”
- 18:41 Никол Пашинян и заместитель руководителя USAID обсудили вопросы развития сотрудничества
- 17:42 Предстоящие на 19 декабря мероприятия
- 17:38 Коллеги «Арменпресс» направили поздравительные послания
- 17:28 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-12-18
- 17:27 Азиатские индексы - 18-12-18
- 17:13 Артур Ванецян поздравил “Арменпресс” со 100-летием
- 17:11 Равноправия женщин и мужчин придется подождать еще 200 лет
- 16:55 Раскрыты гастрольные заработки самых успешных музыкантов
- 16:51 Чернобыльскую зону за год посетили более 63 тысяч человек
- 16:35 Партия АРФ “Дашнакцутюн” поздравила “Арменпресс” со 100-летием
- 16:29 Хромосома долголетия. Генетики выяснили, почему женщины живут дольше мужчин
- 16:26 Apple, возможно, вернёт сканер отпечатка пальца в новые iPhone
- 16:23 Украина на год продлила ограничение торговли с РФ
- 16:13 Разведывательный корабль ВМФ Великобритании вошел в Черное море
- 15:40 Путин: выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями
- 15:25 НАСА: системы жизнеобеспечения пока не готовы к полетам в дальний космос
- 15:21 CBS: Трамп не поедет на инаугурацию Болсонару
- 15:13 На встрече с Башаром Асадом утвердившиеся в Армении предприниматели-сирийские армяне выразили желание принять участие в восстановительных работах в Сирии
- 14:42 Найден самый далекий объект Солнечной системы
- 14:32 В правлении партии “Гражданский договор” продолжаются обсуждения о назначениях на государственные органы
- 14:29 Российское грузовое судно "Кузьма Минин" село на мель у берегов Британии
- 14:26 Валерий Осипян встретился с министром внутренних дел Грузии
- 14:24 В Японии робот поработал охранником на станции железной дороги
- 14:03 Зурабишвили осмотрела свой рабочий кабинет в резиденции на улице Атонели
- 14:01 Санта-Клаус собирается подарить подарки Путину и Трампу
- 13:59 Политизация убийства женщины в Гюмри не будет способствовать объективному и плодотворному расследованию: посол РФ
- 13:45 Слухи о возможной девальвации драма являются дезинформацией: ЦБ
- 13:35 Федерация бокса Армении поздравила информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем
- 13:24 Партия «Светлая Армения» поздравила информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем
- 13:20 В Китае наградили 100 выдающихся деятелей, внесших вклад в развитие страны
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