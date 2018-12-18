За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 48 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 17 и 18 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 48 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 14 случаев причинения телесных повреждений, 8 случаев мошенничества, 6 случаев кражи личного имущества, 3 случая незаконной вырубки деревьев и побоев, по 2 случая похищения человека, квартирной кражи, нарушения избирательного права и угрозы убийством, по 1 случаю грабежа, присвоения или растраты, уклонения от уплаты налогов, контрабанды, служебного подлога или служебной халатности, побоев, пыток, фальсификации выборов или результатов голосования, нарушения тайны голосования.

Найдены 2 человека, находящихся в розыске, еще шестеро явкой с повинной обратились в Полицию, найдены также 2 лиц, пропавших без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества, 2 случая квартирной кражи, по 1 случаю незаконной вырубки деревьев и ДТП, зарегистрирован 1 случай изъятия оружия и боеприпасов.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 9 ДТП: 2 человека погибли, 17 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.