Генеральный директор информагентствa ТАСС поздравил информационное агентство «Арменпресс»

Генеральный директор информагентствa ТАСС Сергей Михайлов поздравил директора государственного информационное агентство «Арменпресс» Арама Ананяна со 100-летием агентства. В поздравительном послании, в частности, говорится:

“Уважаемый Арам Левонович!

Сердечно поздравляем Вас, команду «Арменпресс» со знаменательным событием - 100-летним юбилеем Агентства!

Сегодня «Арменпресс» - ведущее информационное агентство Армении - сохраняет за собой репутацию авторитетного, достоверного источника информации для самой широкой аудитории, создает крепкие основы для обеспечения значимого места Армении на региональных и международных информационных площадках.

Самый обширный спектр информации - от событий внутренней политики до фотоновостей и видеорепортажей, успешное участие в стремительно меняющимся медийном рынке, всеобъемлющее международное сотрудничество - сделали Агентство востребованным и уважаемым среди читателей и подписчиков как в Армении, так и далеко за её пределами.

Мы убеждены, что Вы и Ваш дружный коллектив и впредь будете беречь и приумножать сложившиеся профессиональные традиции, использовать в своей работе лучшие стандарты журналистики и вносить существенный вклад в дело укрепления мирового информационного пространства”.