Никол Пашинян и заместитель руководителя USAID обсудили вопросы развития сотрудничества

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял заместителя руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) по Европе и Евразии Брока Бирмана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян подчеркнул важность дальнейшего развития и расширения эффективного сотрудничества с USAID в различных направлениях. По словам исполняющего обязанности премьер-министра, правительство будет последовательно и уверенно продолжать институциональные реформы, направленные на развитие демократических институтов, и в этом контексте подчеркнул важность сотрудничества с USAID. Исполняющий обязанности главы правительства посчитал визит Брока Бирмана в Армению хорошей возможностью наметить направления дальнейшего сотрудничества.

“Наша цель - превратить политическую революцию в экономическую, и на пути этих важнейших изменений мы заинтересованы в активном сотрудничестве с USAID. Наши шаги направлены на укрепление демократии, улучшение предпринимательской среды, привлечение инвестиций и развитие гражданского общества”, - сказал Никол Пашинян, посчитав перспективным сотрудничество с USAID в сферах сельского хозяйства, инфраструктур и образования. Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что правительство Республики Армения заинтересовано в развитии экономического сотрудничества с США и увеличении объемов товарооборота.

Брок Бирман поздравил Никола Пашиняна с проведением внеочередных парламентских выборов на высоком уровне и добавил: “Для меня большая честь встретиться с Вами в эту историческую для Армении эпоху. Агентство США по международному развитию готово сотрудничать с правительством в деле укрепления демократических институтов Армении, борьбе с коррупцией и содействии торговле и инвестициям”.

В ходе встречи собеседники договорились, что в ближайшем будущем будут уточнены конкретные направления двустороннего сотрудничества в результате обсуждений между правительством Армении и офисом USAID в Армении.