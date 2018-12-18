18-го декабря информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. Коллеги «Арменпресс» направили поздравительные послания в связи с юбилеем.

«Бизнес 24» сердечно поздравил всех сотрудников и читателей агентства, пожелав долголетия и стабильной деятельности. «24News» поздравил государственное информационное агентство «Арменпресс» с вековым юбилеем.

«В течение последних ста лет вы были там, где находился армянский народ, освещали важные события, освещали достижения нашего народа на международном уровне», - говорится в сообщении. Сотрудники «24News» пожелали сотрудникам агентства новых творческих достижений и продуктивной деятельности.

К поздравлениям присоединились также «Еркир медиа», «А1+», Еркир». Редколлегия «Lragir.am» поздравила агентство «Арменпресс», пожелав агентству всего наилучшего и творческих достижений.