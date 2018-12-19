Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 19-го декабря, состоится заключительный форум программы “Укрепление здравоохранения и прав человека в тюрьмах Армении”.

Сегодня, 19-го декабря, состоится пресс-конференция иранистов Артема Тонояна и Гарика Мисакяна.

В отеле “Армения-Мариотт” сегодня, 19-го декабря, состоится закрытие проекта “Зеленое городское освещение”.

Сегодня, 19-го декабря, состоится пресс-конференция председателя ОО “Центр консультации потребителей” Карена Чилингаряна.

В Государственной филармонии Армении сегодня, 19-го декабря, состоится представление отчета проекта “Филармония школьника”.

Сегодня, 19-го декабря, состоится пресс-конференция главного тренера сборной Армении по велоспорту Армена Гезаляна, велосипедиста Эдгара Степаняна и заместителей главы Федерации велоспорта Армении Мартина Шарбатяна и Ашота Хачатряна.

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