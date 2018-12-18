Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-12-18

ЕРЕВАН, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 декабря, курс доллара США вырос на 0.02 драмa и составил 484.72 драм. Курс евро вырос на 2.30 драмa и составил 551.42 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 7.27 драм. Курс британского фунта вырос на 2.55 драмa и составил 613.27 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 98.98 драмa и составила 19350.01 драм. Цена серебра выросла на 0.32 драмa и составила 227.53 драм. Цена платины сократилась на 30.67 драмa и составила 12186.77 драм.