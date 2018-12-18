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Азиатские индексы - 18-12-18


ТОКИО, 18 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 18 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.82% и составил 21115.45 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.99% и составил 1562.51 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.82% и составил 2576.65 пункта, а HANG SENG снизился на 1.05% и составил 25814.25 пункта.




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