Партия АРФ “Дашнакцутюн” поздравила “Арменпресс” со 100-летием со дня основания.

«Биография “Арменпресс” начинается со времен Первой республики. Сегодняшний юбилей знаменует собой столетний путь неутомимого и бесперебойного служения нашей стране», - говорится в послании АРФД.

«Мы рады, что в суматохе времени “Арменпресс” не потерял свой путь и не осознание своей миссии и остается одним из самых уважаемых звеньев в этом секторе», - заявила партия, пожелав агентству и его сотрудникам «преодоления новых десятилетий и честного служения нашей стране и народу».