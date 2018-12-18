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Apple, возможно, вернёт сканер отпечатка пальца в новые iPhone


Судя по новому патенту, в Купертино всё же рассматривают возвращение дактилоскопического датчика.

Apple запатентовала iPhone с двумя способами разблокировки — сканерами лица и отпечатка пальца. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Patently Apple.

Напомним, в iPhone X компания отказалась от дактилоскопического сенсора в пользу 3D-сканера лица. Так же было и в iPhone 2018 года. Некоторые пользователи оказались недовольны таким радикальным изменением.

Видимо, всё же есть шанс, что в Купертино вернут сканер отпечатка. В патенте указано, что в таком случае он разместится внутри экрана. Подобная технология уже используется в 

 

 




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