Apple, возможно, вернёт сканер отпечатка пальца в новые iPhone

Судя по новому патенту, в Купертино всё же рассматривают возвращение дактилоскопического датчика.

Apple запатентовала iPhone с двумя способами разблокировки — сканерами лица и отпечатка пальца. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Patently Apple.

Напомним, в iPhone X компания отказалась от дактилоскопического сенсора в пользу 3D-сканера лица. Так же было и в iPhone 2018 года. Некоторые пользователи оказались недовольны таким радикальным изменением.

Видимо, всё же есть шанс, что в Купертино вернут сканер отпечатка. В патенте указано, что в таком случае он разместится внутри экрана. Подобная технология уже используется в