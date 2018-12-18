Украина на год продлила ограничение торговли с РФ

Кабинет министров Украины на заседании во вторник продлил до 31 декабря 2019 года включительно действие эмбарго на ряд товаров из РФ и ввозной пошлины в отношении других российских товаров, введенные в 2016 году в ответ на торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Такое решение правительство Украины приняло без обсуждения.

По итогам 10 месяцев 2018 года зафиксировано снижение экспорта украинских товаров в РФ на 7,1% - до $3,03 млрд, тогда как импорт из РФ продолжил рост, который составил 20,1% - $6,629 млрд. В результате отрицательное сальдо торговли с Россией по итогам этого периода достигло $3,599 млрд, что в 1,6 раза превышает показатель аналогичного периода 2017 года.