Путин: выход США из ДРСМД может привести к обрушению системы контроля над вооружениями

Выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Серьезную обеспокоенность вызывает заявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность, - отметил Путин. - Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.