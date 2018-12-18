НАСА: системы жизнеобеспечения пока не готовы к полетам в дальний космос

Современные системы жизнеобеспечения космонавтов недостаточно эффективны с точки зрения переработки ресурсов и недостаточно надежны для миссий в дальний космос, считает глава рабочей группы по космической биологии и медицине с американской стороны Крейг Кундрот.

"В отношении систем жизнеобеспечения нам нужно … сделать их более эффективными в плане повторного использования ресурсов, в плане вторичной переработки. Чем больше жидкости мы можем переработать, тем меньше воды нам надо брать с собой в миссию", - сказал Кундрот в интервью РИА Новости.

Он также отметил, что сейчас экипажи летают на околоземной орбите, и если у них что-то сломается в космосе, то доставка с Земли деталей для замены не доставит особых трудностей,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В случае полета на Марс доставка каких-то дополнительных грузов с Земли вряд ли будет осуществима. Нам всё нужно будет взять с собой. Отсюда и требование к технике, чтобы она была исключительно надежной", - добавил Кундрот.