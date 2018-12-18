CBS: Трамп не поедет на инаугурацию Болсонару

Дональд Трамп решил не принимать участие в церемонии инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, которая состоится 1 января 2019 года. Об этом сообщила во вторник телекомпания CBS, ссылаясь на представителей Белого дома.

По их словам, "Трамп назначил главой президентской делегации, которая отправится на церемонию, госсекретаря Майкла Помпео". В состав делегации также включены Маурисио Клавер-Кароне, курирующий отношения с Латинской Америкой в аппарате Совета национальной безопасности при Белом доме, и директор Агентства международного развития Марк Грин,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, одержал победу во втором туре президентских выборов, который прошел 28 октября. Он публично выражал надежду, что Трамп приедет в столицу Бразилии на его инаугурацию.