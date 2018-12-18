Валерий Осипян встретился с министром внутренних дел Грузии

18 декабря Георги Гахариа принял в Министерстве внутренних дел Грузии делегацию Полиции Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Полиции Армении, после беседы тет-а-тет руководителей правоохранительных органов двух стран состоялось расширенное заседание представителей Полиции Армении и Министерства ВД Грузии. Министр внутренних дел Грузии Георги Гахариа отметил важность визита армянской делегации, подчеркнув, что это большая честь совместно с армянскими партнерами бороться с современными вызовами - во имя безопасности граждан двух стран.

Георги Гахариа уверил, что грузинская сторона делает все, чтобы сотрудничество было бы максимально продуктивным и вновь подтвердил готовность к дальнейшему расширению и углублению сотрудничества

Начальник Полиции Республики Армения Валерий Осипян поблагодарил за теплый прием, особо подчеркнул тесное сотрудничество и итоги партнерских отношений последних лет.

“Преступность не имеет национальности и границ, - подчеркнул начальник Полиции Республики Армения Валерий Осипян. – И богатый и давний опыт сотрудничества наших правоохранительных органов свидетельствует о том, что лишь совместными усилиями возможно адекватно противостоять современным вызовам преступности – оправдывая те ожидания, которые имеет от правоохранителей общество”.

На совместном расширенном заседании представителей Полиции Армении и Министерства ВД Грузии был обсужден широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес и направленный на углубление сотрудничества.