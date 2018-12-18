Саломе Зурабишвили осмотрела свой рабочий кабинет в резиденции на улице Атонели (бывшее здание посольства США в Грузии), и представила журналистам парламентского секретаря и руководителя администрации.



По заявления Саломе Зурабишвили, парламентским секретарем будет адвокат Дмитрий Габуния, а главой администрации - руководитель Фонда Патриарха Лаша Жвания,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Президент ничего не сказала о составе администрации, и заявила, что администрация будет укомплектована к понедельнику. По заявлению президента, будет создан медиа-клуб, где она будет говорить с журналистами на некоторые вопросы.



"В конце недели, или в понедельник я скажу вам, кто будет главной группой администрации. Я приглашу вас, здесь будет ваш дом, и у нас будут отношения разного формата"- заявила Саломе Зурабишвили.