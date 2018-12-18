Санта-Клаус собирается подарить подарки Путину и Трампу

Главный волшебник католического рождества Санта-Клаус из Лапландии собирается подарить подарки президентам России, США и Финляндии Владимиру Путину, Дональду Трампу и Саули Ниинистё, но не говорит, какие,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я сохраню это в секрете. Если вы хотите узнать, вам нужно попросить Дональда, Владимира и Саули рассказать об этом", - сказал Санта-Клаус РИА Новости.

Санта-Клаус проживает в своей официальной резиденции, расположенной в деревне Санта-Клауса на Полярном круге, поблизости от финского города Рованиеми. Полярный круг всегда был одним из дорогих сердцу Санты. Дом Санта-Клауса расположен далеко на севере, но он также живет в удивительном мире историй и сказок, уточняют эльфы на официальном сайте волшебника.