Слухи о возможной девальвации драма являются дезинформацией: ЦБ

Девальвации драма в Армении не ожидается. Слухи о возможной девальвации безосновательны.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами заявил член Совета Центробанка Армении Артур Степанян, комментируя слухи о том, что после Новогодних праздников драм девальвирует.

“В основе слухов о девальвации драма серьезного анализа нет. Это дезинформация. Нас ни дефолт, ни девальвация не ожидают”, - сказал Степанян и добавил, что валютные рынки спокойны, паники нет.

Начальник Управления по стабилизации и развитию финансовой системы Центробанка Андраник Григорян, в качестве подтверждения отметил, что наблюдается рост драмовых oбъемов драмовых депозитов и сокращение oбъемов долларовых депозитов.

“Люди начали больше доверять драму. По состоянию на конец октября у нас наблюдается рост как драмовых, так и валютных депозитов, однако драмовых больше”, - отметил он.

По словам Григоряна, в этом году наблюдается также рост капитала. -