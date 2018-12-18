В Китае наградили 100 выдающихся деятелей, внесших вклад в развитие страны

Сто выдающихся деятелей современности, внесших особый вклад в развитие и достижения Китая за последние 40 лет, во вторник получили государственные награды в ходе торжественной церемонии, посвященной юбилею политики реформ и открытости.

Награды получили ученые, экономисты, представители государственных и крупнейших частных компаний, военные, тайконавты, медики, выдающиеся спортсмены, образцовые деятели труда, писатели. Некоторые деятели получили награды посмертно,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Медалями в числе других отмечены китайский фармаколог, специалист в области традиционной китайской медицины Ту Юю, удостоенная Нобелевской премии, основатель Alibaba Group Джек Ма, основатель Tencent Пони Ма, выдающийся представитель ВВС НОАК Цзян Цзяцзи, тайконавт, совершивший три орбитальных полета, Цзин Хайпэн, известный китайский физик-ядерщик Чэн Кайцзя, президент китайской баскетбольной ассоциации Яо Мин, специалист по выращиванию гибридного риса, член Академии инженерных наук Китая Юань Лунпин.

Помимо граждан Китая, наградами были отмечены 10 иностранцев.

В Китае во вторник отмечают сорокалетие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира. Во вторник утром в Доме народных собраний в Пекине проходит официальная церемония, посвященная достижениям Китая за последние 40 лет. На церемонии присутствует председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и все руководство страны, представители различных ведомств, партийных структур, вооруженных сил, бизнеса, научных кругов.