Международный турнир “Ситджес”: Мануэл Петросян на пол балла отстает от лидера

Гроссмайстер Мануэл Петросян является одним из лидеров проходящего в Испании международного турнира.

Как сообщает «Арменпресс» в Испании продолжается международный турнир “Ситджес”, в котором принимают участие 183 шахматиста из 41 страны. В числе участников известные гроссмайстеры Василий Иванчук, Дмитрий Андрейкин, Эрнесто Инаркиев, Кришнан Сашикира и другие. После состоявшихся 4 туров турнирную таблицу возглавляют 3 шахматиста, заработавшие по 4 очка.

Отметим, что никого из фаворитов среди лидеров нет. Сашикира заработал 3,5 очка, Андрейкин и Инаркиев – по 3 очка, а Василий Иванчук записал в свой актив всего 2,5 очка.

С 4 баллами турнирную таблицу возглавляют 14-летний гроссмайстер из Индии Нигал Сарин и представители Испании гроссмайстеры Лопес Мартинес Хосе Мануэл и Алонсо Росел Алвар.

Из наших шахматистов Мануэл Петросян с 3,5 очками следует за лидирующей тройкой, Тигран Арутюнян заработал 3 очка, а Ваге Багдасарян – 1,5.