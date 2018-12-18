Время в Ереване: 11:07:36,   18 Декабрь

В Австралии сняли на видео большого кота, гуляющего по наряженной елке


Породистый британский кот весом около семи килограммов забрался на новогоднюю елку - видеокадры, которые могут понравиться любителям этих домашних животных, публикует DailyMail.

На них видно, как кот пытается ходить кругами по наряженной елочке, в результате никто не пострадал - домашний питомец цел, дерево и игрушки тоже,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации