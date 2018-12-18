Летописец истории: бывший премьер-министр Армении Арам Саргсян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем

Бывший премьер-министр Армении Арам Саргсян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем - – 100-летием со дня основания. Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:

«Летописец истории

В год 100-летия со дня основания Первой Республики Армения среди важнейших событий отмечается также 100-летие со дня основания информационного агентства «Арменпресс».

В годы моего премьерства «Арменпресс» обладал исключительным преобладанием в освещении всех событий в различных отраслях Армении.

Сегодня, когда технологии ежедневно меняют нашу жизнь, деятельность агентства в информационной сфере остается важным источником передачи информации, с чем и поздравляю коллектив «Арменпресс». Уверен, что и во втором столетии вы продолжите ответственно исполнять доверенную вам роль летописца нашей государственности».

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентствоотмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.