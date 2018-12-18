Летописец истории: бывший премьер-министр Армении Арам Саргсян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем
Бывший премьер-министр Армении Арам Саргсян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем - – 100-летием со дня основания. Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:
«Летописец истории
В год 100-летия со дня основания Первой Республики Армения среди важнейших событий отмечается также 100-летие со дня основания информационного агентства «Арменпресс».
В годы моего премьерства «Арменпресс» обладал исключительным преобладанием в освещении всех событий в различных отраслях Армении.
Сегодня, когда технологии ежедневно меняют нашу жизнь, деятельность агентства в информационной сфере остается важным источником передачи информации, с чем и поздравляю коллектив «Арменпресс». Уверен, что и во втором столетии вы продолжите ответственно исполнять доверенную вам роль летописца нашей государственности».Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.