Больше тысячи человек бежали из КНДР в Южную Корею в 2018 году

Более тысячи северокорейских граждан бежали из КНДР в Южную Корею с начала 2018 года, сообщает в понедельник агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

По данным ведомства, в период с января по ноябрь этого года на Юг перебежали 1042 северокорейца. Этот показатель сопоставим с прошлым годом, тогда за аналогичный период времени в Южную Корею перебежали 1045 человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"С того момента, как Ким Чен Ын пришел к власти в 2012 году, ежегодно от 1 тыс. до 1,5 тыс.