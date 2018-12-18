Ватикане открыли огромную песочную скульптуру, изображающую рождения Иисуса Христа

На площади Святого Петра в Ватикане открыли огромную песочную скульптуру, изображающую библейскую сцену рождения Иисуса Христа.

На постаменте можно увидеть Иосифа, Марию, ангелов, пастухов, животных...

...и младенца Иисуса. На создание скульптуры высотой 5,5 метра ушло 720 тонн песка.

Песок в Ватикан привезли из коммуны Езоло в области Венеция. В декабре скульптуру благословили ватиканские священники. Одновременно с церемонией были зажжены огни на ватиканской рождественской елке,сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Над рождественским вертепом работали скульпторы Рич Варано (справа), Радован Зивни (слева) Сюзанн Рюслер и Илья Филимонцев.

Скульптура останется на площади до 14 января.