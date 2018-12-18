Как срубили главную новогоднюю ель России

В Щелковском районе Подмосковья срубили главную новогоднюю ель России. Смотрите на видео, как это происходило

На роль главной новогодней елки РФ рассматривали более 30 "претенденток". Выбор пал на столетнее дерево: его высота — 27 метров, диаметр — 60 сантиметров. Ель доставят в Кремль на специальном автопоезде 18 декабря,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.