Белорусское агентство «Белта» поздравило информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем

Директор белорусского информационного агентства «Белта» Ирина Акулович поздравила информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:

«Уважаемый Арам Левонович, поздравляю вас с юбилеем – 100-летием со дня основания«Арменпресс». Ваше агентство, основанное 18-го декабря 1918 как телеграфное агентство, прошло славный путь летописца своего Отечества и народа. Сегодня вы удерживаете передовые позиции в медиасфере Армении, информируя мир о важнейших событиях в ее истории, тем самым внося свой вклад в формирование информационной картины мира.

Желаю вам неиссякаемого вдохновения, созидательного творческого азарта, всегда острого пера, вдумчивой и благодарной аудитории. Счастья, здоровья, любви, мира и добра вам и близким вам людям».

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентствоотмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.