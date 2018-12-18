Белорусское агентство «Белта» поздравило информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем
Директор белорусского информационного агентства «Белта» Ирина Акулович поздравила информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:
«Уважаемый Арам Левонович, поздравляю вас с юбилеем – 100-летием со дня основания«Арменпресс». Ваше агентство, основанное 18-го декабря 1918 как телеграфное агентство, прошло славный путь летописца своего Отечества и народа. Сегодня вы удерживаете передовые позиции в медиасфере Армении, информируя мир о важнейших событиях в ее истории, тем самым внося свой вклад в формирование информационной картины мира.
Желаю вам неиссякаемого вдохновения, созидательного творческого азарта, всегда острого пера, вдумчивой и благодарной аудитории. Счастья, здоровья, любви, мира и добра вам и близким вам людям».Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.