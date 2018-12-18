Экс-премьер Непала Тулси Гири умер на 93-м году жизни

Бывший премьер-министр Непала Тулси Гири скончался во вторник на 93-м году жизни, пишет местная газета Kathmandu Post со ссылкой на источник в семье премьера.

По данным издания, политик умер в своей резиденции в столице Непала Катманду. Гири был болен раком печени,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гири занял должность премьер-министра страны после королевского переворота в 1960 году, став первым чиновником на этой должности. Затем он два срока находился на посту председателя совета министров страны.