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Экс-премьер Непала Тулси Гири умер на 93-м году жизни


Бывший премьер-министр Непала Тулси Гири скончался во вторник на 93-м году жизни, пишет местная газета Kathmandu Post со ссылкой на источник в семье премьера.

По данным издания, политик умер в своей резиденции в столице Непала Катманду. Гири был болен раком печени,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Гири занял должность премьер-министра страны после королевского переворота в 1960 году, став первым чиновником на этой должности. Затем он два срока находился на посту председателя совета министров страны.

 

 

 




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