Федерация борьбы Армении поздравила информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания.

Как передает «Арменпресс», в поздравлении, в частности, сказано:

«От имени Федерации борьбы Армении поздравляем коллектив информационного агентства «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. Желаем новых творческих успехов».

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Варвара Айрапетян