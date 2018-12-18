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Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дачей предвыборной взятки


В отделении Арабкир и Канакер-Зейтун прокуратуры Еревана возбуждено  уголовное дело в связи с дачей предвыборной взятки. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

7-го декабря 2018 года в полиции Еревана была получена оперативная информация о том, что некий гражданин раздавал предвыборные взятки, препятствуя тем самым свободному волеизъявлению граждан на выборах.

В ходе операции были добыты фактические сведения о раздаче и получении предвыборных взяток в пользу одного из кандидатов.

В отделении Арабкир и Канакер-Зейтун прокуратуры Еревана было возбуждено  уголовное дело по ст. 154.2 УК Армении - в связи с дачей предвыборной взятки. Дело направлено в СК Армении на расследование.

Справка: Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.


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