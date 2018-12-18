Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с дачей предвыборной взятки

В отделении Арабкир и Канакер-Зейтун прокуратуры Еревана возбуждено уголовное дело в связи с дачей предвыборной взятки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генпрокуратуры Армении.

7-го декабря 2018 года в полиции Еревана была получена оперативная информация о том, что некий гражданин раздавал предвыборные взятки, препятствуя тем самым свободному волеизъявлению граждан на выборах.

В ходе операции были добыты фактические сведения о раздаче и получении предвыборных взяток в пользу одного из кандидатов.

В отделении Арабкир и Канакер-Зейтун прокуратуры Еревана было возбуждено уголовное дело по ст. 154.2 УК Армении - в связи с дачей предвыборной взятки. Дело направлено в СК Армении на расследование.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.