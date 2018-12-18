Судья в Миссури обязал 23-летнего Дэвида Берри - младшего, приговоренного к году тюрьмы за браконьерство, раз в месяц смотреть анимационный фильм "Бэмби". Как сообщила газета The Hill, наказание для осужденного начнет исполняться с 23 декабря.

Расследование случаев незаконного отстрела оленей на территории штатов Миссури, Канзас и Небраска и в Канаде продолжалось более девяти месяцев. Всего было установлено 14 жителей Миссури, которые по совокупности 230 раз нарушили закон о сохранении окружающей среды. "Большинство убитых [браконьерами] оленей пошло на трофеи, - говорится в заявлении судьи. - Чаще всего у них были отрезаны только голова или рога",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Суд посчитал, что один год в тюрьме и два года испытательного срока - недостаточное наказания для Берри-младшего. Также суд постановил пожизненно лишить молодого человека лицензии на охоту, рыбалку и расстановку ловушек. Кроме того, браконьер должен будет выплатить штраф в размере $51 тыс.