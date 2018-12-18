Федерация шахмат Армении поздравила информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания.

Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:

«Уважаемые сотрудники информационного агентства «Арменпресс»!

От имени Федерации шахмат Армении поздравляю коллектив информационного агентства «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. 18-го декабря 1918 года было основано информационное агентство «Арменпресс».

В последнее время в информационном поле появилось множество газет и сайтов, однако информационное агентство «Арменпресс» отличается своим стилем и подачей правдивой информации. Информационное агентство «Арменпресс» обращает большое внимание на спортивные события, особо отмечая достижения армянских шахмат, и неслучайно армянские гроссмейстеры делятся своими впечатлениями – в первую очерeдь, с «Арменпресс».

Поздравляю арменпрессовцев с юбилеем и желаю новых трудовых и профессиональных достижений, оставаясь верными своим столетним принципам журналистики.

Зампредседателя Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян».

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

Варвара Айрапетян