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Карен Карапетян написал заявление о выходе из Республиканской партии Армении


Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян написал заявление о выходе из Республиканской партии Армении (РПА). Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал  председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

"Карапетян написал заявление о выходе из Республиканской партии Армении, причины он не указывал", — сказал он.

 26-го января 2017 года Карен Карапетян был избран зампредседателя РПА.


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