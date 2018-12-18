Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян написал заявление о выходе из Республиканской партии Армении (РПА). Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

"Карапетян написал заявление о выходе из Республиканской партии Армении, причины он не указывал", — сказал он.

26-го января 2017 года Карен Карапетян был избран зампредседателя РПА.