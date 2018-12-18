Вековая история творческого прошлого «Арменпресс» - наше общее богатство: Зограб Мнацаканян

И.о. министра ИД Армении Зограб Мнацаканян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания.

Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:

«Уважаемый г-н Ананян, горячо поздравляю вас и коллектив информационного агентства «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. За все это время информационное агентство «Арменпресс» протоколировало историографию Родины и Диаспоры, сделав это достоянием поколений.

За эти годы первое и единственное государственное информационное агентство Армении приняло и воспитало не одно поколение журналистов, последовательно повышая уровень профессионализма, занимая свое место в информационном поле региона и международных СМИ. Благодаря преданной работе, информационное агентство «Арменпресс» приобрело и уверенно сохраняет свое имя в качестве надежного источника информации. Неслучайно, что информационное агентство «Арменпресс» стало официальным агентством, освещающим самое крупное международное мероприятие в нашей истории – Форум франкофонии в Ереване. Уверенно можем сказать, что наше сотрудничество будет продолжаться. Вековая история творческого прошлого«Арменпресс» - наше общее богатство и достояние.

Желаю вашей семье безграничной энергии, новых профессиональных достижений. Уверен, что грядущие поколения «Арменпресс» сохранят и преумножат ваши лучшие традиции, с честью исполняя миссию обеспечения осведомленности общества».

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентствоотмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.