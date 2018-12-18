Вековая история творческого прошлого «Арменпресс» - наше общее богатство: Зограб Мнацаканян
И.о. министра ИД Армении Зограб Мнацаканян поздравил информационное агентство «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания.
Как передает «Арменпресс», в поздравлении сказано:
«Уважаемый г-н Ананян, горячо поздравляю вас и коллектив информационного агентства «Арменпресс» с юбилеем – 100-летием со дня основания. За все это время информационное агентство «Арменпресс» протоколировало историографию Родины и Диаспоры, сделав это достоянием поколений.
За эти годы первое и единственное государственное информационное агентство Армении приняло и воспитало не одно поколение журналистов, последовательно повышая уровень профессионализма, занимая свое место в информационном поле региона и международных СМИ. Благодаря преданной работе, информационное агентство «Арменпресс» приобрело и уверенно сохраняет свое имя в качестве надежного источника информации. Неслучайно, что информационное агентство «Арменпресс» стало официальным агентством, освещающим самое крупное международное мероприятие в нашей истории – Форум франкофонии в Ереване. Уверенно можем сказать, что наше сотрудничество будет продолжаться. Вековая история творческого прошлого«Арменпресс» - наше общее богатство и достояние.
Желаю вашей семье безграничной энергии, новых профессиональных достижений. Уверен, что грядущие поколения «Арменпресс» сохранят и преумножат ваши лучшие традиции, с честью исполняя миссию обеспечения осведомленности общества».Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.