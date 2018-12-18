Си Цзинпин объявил о решительной победе Китая над коррупцией

В Китае в процессе осуществления реформ и политики открытости удалось добиться решительной победы над проявлениями коррупции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В процессе партийного строительства, проявляя жесткий подход к соблюдению партийной дисциплины... нулевую терпимость к проявлениям разложения в партии, была одержана решительная победа над коррупцией", - сказал китайский руководитель,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Он выступил на торжественном собрании в Пекине по случаю 40-й годовщины исторического третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва, на котором были заложены основа нынешней проводимой в стране политики реформ и открытости для внешнего мира.

Пленум прошел 18-21 декабря 1978 года.