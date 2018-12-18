На некоторых дорогах в Армении идет снег

Министерство транспорта, связи и информационных технологий Армении сообщает, что по положению на 09:30 18-го декабря на некоторых дорогах в Армении - в Аштараке, Арагаце, Апаране, Спитаке, Талине, Артике, Котайке, Арарате, Вайке, Сисиане, Горисе и на дороге Талин-Маралик-Ахурян, идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в основном, межгосударственные и республиканские дороги на территории Армении открыты. Перевал Варденяц закрыт для тяжелого транспорта.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Для получения оперативной информации о состоянии дорог можно осведомиться как на сайте Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении( www.mtcit.am , а также ard.am), так и позвонив по номеру круглосуточной справочной (010) 56-25-33.