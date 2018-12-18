Британский парламент отказался обсуждать вопрос о вотуме недоверия премьеру

Правительство Великобритании не удовлетворило требование лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина провести голосование по вопросу о вотуме недоверия британскому премьер-министру Терезе Мэй. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News со ссылкой на правительственные источники.

"Мы не собираемся выделять время на спектакль", - заявили телеканалу в британском правительстве, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Корбин ранее представил в парламенте требование о необходимости провести голосование по вопросу вынесения вотума недоверия Мэй. Он назвал "неприемлемым" ее решение перенести на следующий год парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе.