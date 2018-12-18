«Арменпресс» отмечает свое 100-летие

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс»отмечает 100 лет со дня своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» выпускает 11 новостных лент: официальную, политическую, экономическую, общественную, областную, региональную, международную, культурную, спортивную, интервью, фотоновостную.

В ноябре 2017 года правительство Армении приняло решение о реорганизации в виде слияния ЗАО «Հայաստանի Հանրապետություն-Республика Армения» и ЗАО «Հանրապետություն» с ЗАО «Арменпресс».

Команда «Арменпресс» держит марку передовой роли в армянском информационном пространстве и создает крепкие основы для обеспечения представленности и дальнейшего развития места информационного агентства «Арменпресс» на региональных и международных информационных площадках.

Информационное агентство «Арменпресс» активно освещает, публикует и представляет все события, имеющие важное значение для Армении, дает ответ азербайджанской пропаганде, было и остается на передовых позициях в вопросе международного признания Геноцида армян и выявления турецкой политики отрицания Геноцида.

Мы гордимся читателями и подписчиками «Арменпресс», с радостью отмечаем доверие и цитируемость агентства в прессе Армении и диаспоры.

Агентство активно действует почти на всех социальных площадках. Страница агентства в Facebook – среди тех немногих, которые верифицированы и индексированы в системах News google.com и Bing news со стороны новостей «Яндекс».

Информационное агентство «Арменпресс» имеет множество подписчиков – как в Армении, так и за ее рубежами. Кроме СМИ, в числе подписчиков «Арменпресс» - посольства, международные организации, банки, аналитические центры и пр.

В день агентство публикует до 300 новостей на армянском, русском, английском и арабском языках.

Сайт агентства соответсвует современным требованиям, доступен как для компьютеров, так и для смартфонов.

Международное сотрудничество

Информационное агентство «Арменпресс» является членом 4 организаций. Информационное агентство «Арменпресс» представляет Армению в Информсовете СНГ, в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, в Совете национальных информационных агентств стран Юговосточной Европы и Балкан (наблюдателем), и во Всемирном конгрессе информационных агентств.

В 2014-2016 гг. «Арменпресс» руководил в Совете информационных агентств стран Черноморского бассейна, заседания которого, как и заседания Информсовета СНГ, в 2014 году проходили в Ереване.

«Арменпресс» имеет билатеральные договоры о сотрудничестве с более чем 20 передовыми информационными агентствами, причем около трех из них были заключены в последние 5 лет. Среди партнеров «Арменпресс» - ТАСС, Рейтерс, Синьхуан, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпресс, БЕЛТА, Казинформ, и многие другие, с кем «Арменпресс» обменивается сведениями и фотоснимками.

Сотрудники агентства периодически участвуют в международных конференциях, выставках и учебных программах.

Сотрудничество с Арцахом

«Арменпресс» всесторонне поддерживает Арцахское информационное агентство «Арцахпресс» в его становлении и укреплении. С «Арцахпресс» подписано соглашение о сотрудничестве, что преполагает выведение на международные площадки посредством каналов «Арменпресс» информации «Арцахпресс» и популяризацию Арцаха.

В октябре 2016 года между «Арменпресс» и Союзом журналистов Арцаха был подписан меморандум о сотрудничестве, по которому предполагается организация образовательных программ для молодых журналистов Арцаха – как в формате удаленного обучения, так и во время визитов в Армению.

Пресс-центр

Сегодня пресс-центр «Арменпресс» является одним из самых активных, актуальных и авторитетных центров для организации пресс-конференций. В неделю в нем организуется около 4 мероприятий с широким охватом публики.

В 2017 году планируется проведение телемостов Ереван-Степанакерт с периодичнстью раз в месяц.

Фотослужба

В агентстве ведется активная работа по осовремениванию фотослужбы. Фотохроника «Арменпресс» оказывает всестороннюю поддержку госорганам и ведомствам. В частности, МИД оказывается помощь в организации фотовыставок зарубежом и при подготовке публикаций в зарубежной прессе. Фотослужба «Арменпресс» имеет богатый информационный и фото-архивы, где широко представлена история Армении и региона. На данный момент только в фото-архиве хранится около 100 тысяч снимков.

Международная информационная вовлеченность

«Арменпресс» имеет самую высокую цитируемость в международной прессе среди армянских СМИ. Информацией «Арменпресс», кроме партнеров, пользуются такие медиа-гиганты как CNN, UPI, «Синьхуа», BBC, «РИА Новости» и др.

Образовательные программы

В 2012 году «Арменпресс», вместе с агентством Рейтерс, провел семинар для армянских фотокорреспондентов, на котором были подготовлены около 20 фотокорреспондентов.

Ежегодно в «Арменпресс» проходят учебную практику по журналистике и переводу студенты из ЕГУ, ЕГФУ, Университета спорта и физкультуры – около 30 человек.

Деятельность по другим направлениям

Кроме выпуска и распространения новостей, агентство в последние годы осуществляет ряд спецпроектов, некоторые из которых можно считать наиболее удачными.

К 100-летию Геноцида армян были опубликованы воспоминания выживших, на основе чего «Арменпресс», совместно с итало-арабским центром АССАДАКА, опубликовали отдельный том о Геноциде армян, нашедший широкий отклик в Италии. Многие сюжеты с воспоминаниями выживших во время Геноцида армян были показаны по итальянскому и международному телевидению.

К 70-летию Победы в ВОВ были оцифрованы и представлены на выставке и отдельным альбомом материалы плакатного архива «Арменпресс» военных лет.

Агентство существляет выставочные проекты. К 25-летию независимости Армении, вместе с фондом «Мы», были проведены фотовыставки в Ереване, Париже, Глендейле.

По случаю провозглашения Еревана книжной столицей был начат спецпроект «Ереванский бестселлер», который уже более, чем 3 года еженедельно представляет рейтинги продажи книг в Ереване, а ежегодно, 21-го февраля – в День родного языка, организуется конкурс спецпроекта «Ереванский бестселлер».

«Арменпресс» осуществляет также молодежный проект «Дебют», который удостоился награды конкурса «Айкян» в номинации «Молодежный медиа-проект года».

«Арменпресс» поздравляет своих действующих и бывших сотрудников с юбилеем, стремясь сохранить свое достойное место в медийном разнообразии.