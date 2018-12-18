Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 18-го декабря, информационное агентство «Арменпресс» отмечает 100лет со своего основания. Информационное агентство «Арменпресс» было основано 18 декабря 1918 года, когда решением НС Первой Армянской республики было создано государственное агентство, не имеющее прецедента - Армянское телеграфное агентство. В данный момент информационное агентство «Арменпресс» действует по канонам закрытого акционерного общества, акциями которого владеет Республика Армения. Информационное агентство «Арменпресс» - самое старое в Армении.

Сегодня, 18-го декабря, в ЦБ Армении состоится пресс-конференция на тему цен и финансовой стабильности.

Сегодня, 18-го декабря, состоится пресс-конференция политолога Нарена Минасяна и азербайджановеда Татев Айрапетян.

Сегодня, 18-го декабря, состоится пресс-конференция посла РФ в Армении Ивана Волынкина.

В районе Еревана Эребуни состоится открытие Детско-юношеского творческого центра номер 3 административного района Эребуни.

В ЕГУЯСН имени Брюсова состоится открытие Центра аргентинского языка.

В Доме-музее Мартироса Сарьяна состоится открытие выставки Генрика Сиравяна (Сирав).

В Концертном зале имени Хачатуряна состоится концерт ансамбля “Барекамутюн” (“Дружба”).

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter