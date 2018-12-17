В российской военной базе в Армении военнослужащие танковых подразделений приступили к практическим стрельбам штатными снарядами

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, военнослужащие танковых подразделений приступили к практическим стрельбам штатными снарядами.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЮВО, на высокогорном полигоне «Алагяз» танкисты из штатного вооружения танков Т-72Б отрабатывают задачи по уничтожению появляющихся и движущихся мишеней, имитирующие движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дальности от 300 до 2000 м.

В ходе проведения тактических действий военнослужащие отрабатывают на практике охват, обход, просачивание, скрытый выход на рубеж перехода в атаку. Офицеры на практике принимают решения с учетом опыта ведения современных вооруженных конфликтов.

В подготовке танковых подразделений в Армении принимают участие около 100 военнослужащих российской военной базы и задействовано до 50 единиц военной техники.