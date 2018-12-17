Феликс Цолакян встретился с российским коллегой

В рамках визита в Российскую Федерацию исполняющий обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян встретился с министром по чрезвычайным ситуациям РФ Евгением Зиничевым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, было отмечено, что для эффективного взаимодействия создан российско-армянский центр гуманитарного реагирования, специалисты которого реагируют не только на чрезвычайные ситуации в Закавказье, но и реализуют совместные проекты на территориях третьих государств, готовят специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. За три года с момента создания Центра на его базе прошли обучение более 350 служащих МЧС Армении, в вузах МЧС России – 70 армянских специалистов.

В этом году центром проведена крупнейшей гуманитарная операция, в рамках которой совместно МЧС России и МЧС Армении в Сирию было доставлено около 100 тонн продуктов питания.

В конце встречи стороны подчеркнули важность развития партнерских отношений и выразили готовность к дальнейшему укреплению и расширению рамок существующего сотрудничества.