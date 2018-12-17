За минувшие 3 суток сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 99 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 14 и 17 декабря сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 99 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 20 случаев причинения телесных повреждений, 17 случаев кражи личного имущества, по 11 случаев мошенничества и побоев, по 5 случаев злоупотребения должностными полномочиями и похищения человека, по 3 случая обнаружения наркотиков и незаконной вырубки деревьев, по 2 случая вымогательства, уклонения от уплаты налогов, хулиганства, злостного неисполнения решения о срочном вмешательстве либо защитного решения и угрозы убийством, по 1 случаю кражи государственного или общественного имущества, грабежа, квартирной кражи, умышленного повреждения имущества, применения насилия в отношении представителя власти, нарушения избирательного права, совершения сексуальных действий, сбыта наркотиков, незаконных приобретения, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, побуждения к самоубийству, незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.

Найдены 8 человек, находящихся в розыске, еще одиннадцатеро явкой с повинной обратились в полицию, найдены 2 лиц, пропавших без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю причинения телесных повреждений и квартирной кражи.

За минувшие 3 суток в республике было зарегистрировано 39 ДТП: 2 человека погибли, 66 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.