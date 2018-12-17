В Fitch заявили, что Brexit без сделки может понизить кредитный рейтинг Великобритании

Выход Великобритании из ЕС без соглашения с Брюсселем об условиях "развода" сторон почти наверняка понизит кредитный рейтинг Соединенного Королевства. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник в интервью агентству Reuters ведущий аналитик рейтингового агентства Fitch по вопросам суверенной задолженности Джеймс Маккормак.

"Очевидно, что [бюджетный] дефицит стал бы существенно расти в условиях реализации сценария более глубокой рецессии. А это почти наверняка привело бы к изменению курса на сокращение соотношения размеров долга к стоимости ВВП и почти наверняка возымело бы [негативное] воздействие на рейтинг", - сказал Маккормак.

В 2016 году Великобритания лишилась наивысшего кредитного рейтинга ААА на фоне неопределенности будущего страны в год проведения общенационального референдума по Brexit. После того же, как по итогам этого референдума победу одержали сторонники выхода страны из ЕС, произошло новое понижения - с АА+ до АА.

В конце октября Fitch подтвердило кредитное качество долговых обязательств Великобритании на уровне АА с негативным прогнозом, что означает возможное дальнейшее снижение рейтинга. Причиной для такого прогноза является политическое сопротивление британских парламентариев сделке правительства премьера Терезы Мэй с властями ЕС по условиям Brexit, которое создает угрозу стихийного выхода страны из европейского сообщества.

При реализации этой угрозы, по мнению Маккормака, Великобритания окажется перед угрозой экономической рецессии. Если спад окажется неглубоким, то его негативные последствия будут преодолены быстро. Однако есть и другой, более удручающий сценарий, согласно которому ВВП Великобритании по итогам 2019 года может упасть на 0,6%.