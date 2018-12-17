С 1 января 2019 года начнет функционировать электронная платформа осведомления о коррупции

С 1 января 2019 года начнет функционировать электронная платформа, с помощью которой граждане смогут анонимно сообщать о коррупционных преступлениях. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции, посвященной подведению итогов деятельности министерства юстиции за май-ноябрь 2018 года, заявил исполняющий обязанности министра юстиции Артак Зейналян.

«12 июля сего года был принят законопроект «О внесении изменений в закон Армении “О системе осведомления”», согласно которому до 1 января 2019 года будет создана единая платформа электронного оповещения», - сказал Зейналян.

Исполняющий обязанности министра юстиции также отметил, что с 3 августа по 23 ноября министерство юстиции Армении направило 196 личных дел в аппарат премьер-министра Армении для дальнейшего рассмотрения ходатайств о помиловании, а 27 октября состоялось заседание Консультативного комитета по вопросам помилования, на котором было рассмотрено 120 личных дел.