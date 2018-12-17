В центральный клинический госпиталь Еревана на днях с различными травмами были доставлены четверо военнослужащих. В беседе с Арменпресс начальник госпиталя Ваан Геворгян сообщил, что три военнослужащих перевезены из Арцаха, один - из Сисиана.

«У Геворка Ованнисяна была ампутация левой ступни, раны на левой половине лица и повреждение глаз. Операции были проведены как в Арцахе, так и в Ереване, и теперь он находится под контролем. Состояние оценивается как стабильное. У Аргишти Акопяна было огнестрельное ранение, живот и грудь были повреждены. Ситуация снова стабильная. Другой солдат - Рафик Ваанян, у которого была травма левого глаза. Он переведен в офтальмологический центр Малаяна, где проходит осмотр, если необходимо, будет сделана операция. Армен Арутюнян, которого привезли к нам из Сисиана, получил огнестрельные ранения в области левой части поясницы», - сказал Ваан Геворгян.